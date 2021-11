Inter, niente problema sudamericani in vista del Napoli: solo due gare

In vista della prossima gara che vedrà l’Inter impegnata contro il Napoli – dopo la sosta – non ci sarà il problema dei sudamericani che ha colpito i nerazzurri in occasione delle sfide contro Sampdoria e Lazio. Il motivo? Saranno solo due e non tre le gare organizzate dalla CONMEBOL.

NESSUN PROBLEMA – La più grande preoccupazione dei tifosi durante un campionato è sicuramente la sosta per le nazionali. Specialmente se tifi Inter e un buon numero dei tuoi giocatori sono sudamericani (QUI la lista dei convocati). Quest’anno le partite di qualificazione sudamericane ai Mondiali 2022 sono state un grosso problema. Contro Sampdoria e Lazio, infatti, c’è stata una vera e propria corsa contro il tempo per riavere i giocatori impegnati per tempo. Non sempre riuscendoci. E infatti sono arrivati un pareggio (a Genova) e una sconfitta (a Roma). Un problema che in occasione di Inter-Napoli non si presenterà.

INTER-NAPOLI E I SUDAMERICANI: NESSUNA CORSA CONTRO IL TEMPO

RIENTRO – La CONMEBOL – federazione sudamericana – ha infatti organizzato soltanto due giornate in questa sosta e non tre come successo a settembre e ottobre. I giocatori sudamericani saranno dunque impegnati da giovedì 11 novembre a mercoledì 17 novembre (ora italiana), avendo così il tempo di rientrare con tutta calma (si fa per dire…) in Italia. L’Inter potrà quindi riabbracciare per tempo i propri giocatori in vista della gara contro il Napoli il programma domenica 21 novembre alle ore 18. Niente corse contro il tempo. Ma sempre con le dita incrociate affinché possano tornare tutti abili e arruolabili. Una cosa non scontata visto il passato.