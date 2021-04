Inter, nerazzurri prolifici in Nazionale: Skriniar si conferma, Sensi rilancia

L’Inter… nazionale fa sorridere Conte in vista del rush finale in campionato. I nerazzurri volati nei rispettivi Paesi per gli impegni di qualificazione ai Mondiali del 2022 hanno restituito (per ora) solo buone notizie al tecnico nerazzurro. Titolari, decisivi e fisicamente integri. A preoccupare è il focolaio da Coronavirus scoppiato nello staff dell’Italia (QUI l’esito dei tamponi di Barella, Bastoni e Sensi)

PAUSA PROLIFICA – L’Inter si prepara alla sfida con il Bologna con tutti i nazionali a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha ritrovato anche Stefan de Vrij, guarito dal Coronavirus ma non ancora pronto per il match in programma sabato sera (vedi articolo). La pausa per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 è stata molto prolifica per i nazionali nerazzurri, che nelle rispettive squadre hanno restituito buone notizie e soprattutto gol. Se quelli di Romelu Lukaku non fanno più notizia, sicuramente fanno particolarmente piacere quelli di Milan Skriniar. Lo slovacco, a suon di assist e reti, ha trascinato la sua nazionale confermando uno stato di grazia che va avanti ormai da inizio campionato (pausa Covid a parte). Benissimo anche Ivan Perisic, decisivo e in gol con la sua Croazia.

ARMA IN PIÙ – Per Stefano Sensi va fatto un discorso a parte. Il centrocampista dell’Inter, infatti, ha giocato e segnato con l’Italia dopo un periodo nerissimo. L’ex Sassuolo in Nazionale rende sempre bene, ritrovando motivazioni e brillantezza. Questa potrebbe essere la miglior notizia per Conte, che andrebbe a recuperare un giocatore di assoluto talento in un momento concitato della stagione. Ricordiamo infatti che l’Inter sabato affronta il Bologna, in mezzo avrà il recupero con il Sassuolo (7 aprile) e domenica 11 aprile il Cagliari. Tante sfide in pochi giorni, con la perenne incognita Covid (soprattutto per i tre azzurri, Sensi incluso) e l’inevitabile stanchezza post Nazionali. Certamente Conte non andrà a ritoccare il centrocampo titolare, ma a gara in corso Sensi potrebbe tornare utile. E lo ha già dimostrato.