Inter, nelle ultime due partite c’è un pochino di recupero extra

L’Inter affronterà le ultime due sfide del 2021, con Salernitana e Torino, con del recupero in più rispetto alle abitudini. Un’occasione da sfruttare.

ULTIME DUE GARE – Le ultime due partite del 2021 dell’Inter sono contro Salernitana e Torino. In calendario il 17 e il 22 dicembre, venerdì e mercoledì prossimi. Vale a dire che i nerazzurri potranno vivere queste due partite con del recupero extra. Quattro giorni senza impegni prima di ognuna. Un lusso a cui non erano più adusi.

CALENDARIO FITTO – Il calendario dell’Inter, si sa, non ha concesso tregue. E non ne concederà nemmeno da gennaio in poi. Quando va bene gli uomini di Inzaghi si trovano ad avere tre giorni di riposo tra una gara e l’altra, con la partita nel quarto. Altre volte sono due con la partita al terzo. In questo sprint finale invece sono cinque giorni tra un impegno e l’altro. Che significa, come detto quattro giorni pieni di riposo. Un’occasione. Una specie di premio.

OCCASIONE DA SFRUTTARE – Chiariamo che per molte squadre questa è la normalità. Anzi, sarebbe poco. Ma l’Inter ha impegni di livello europeo. E adesso può tirare un attimo il fiato. Inzaghi può approfittare di questo riposo extra sia per gestire le energie dei suoi uomini che per preparare nei dettagli più fini le ultime due partite. C’è l’occasione di arrivare al meglio alla sosta natalizia. Sta all’Inter nella sua interezza coglierla.