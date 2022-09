Inter, nelle prossime ore la lista UEFA ufficiale (dopo le sanzioni): i criteri

L’Inter entro mezzanotte dovrà presentare la lista UEFA che dopo le sanzioni del massimo organo calcistico europeo cambia nei numeri (vedi articolo). Di seguito i criteri

NOMI A BREVE – L’Inter sta preparando la lista UEFA da presentare entro le ore 24.00. Dopo le sanzioni inflitte dal massimo organismo europeo, che ha punito l’Inter e altri 7 club tra Italia, Spagna e Turchia, il numero dei giocatori in lista per il club nerazzurro (così come per la Roma) non potrà più essere 25 bensì 23.

CRITERI – In attesa della lista UEFA ufficiale, ricordiamo alcuni criteri di compilazione. In lista A devono esserci un massimo di venticinque giocatori (ventitré per l’Inter per i motivi appena spiegati), di cui almeno due portieri. Almeno otto di questi devono essere “cresciuti localmente”, suddivisi fra “nel club” (almeno tre anni tesserati fra 15 e 21 anni) e “nella nazione” (massimo quattro, stessi criteri precedenti ma validi su tutta Italia).