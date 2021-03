Inter, nel rush finale in campionato servirà il contributo di tutta la rosa

L’Inter è lanciata nella corsa scudetto, a + 9 sul Milan e + 10 sulla Juventus. Dopo la sosta per le nazionali partirà il rush finale del campionato. Servirà l’apporto di tutti i calciatori in rosa

PRONTI – L’Inter si avvia all’ultima parte della stagione. Dopo la sosta, infatti, ci sarà un calendario compresso in cui i nerazzurri dovranno attingere alle energie rimanenti per conservare il vantaggio in classifica accumulato in questo 2021 quasi perfetto. Già a partire dalla sfida contro il Bologna, in programma alla ripresa, Conte potrebbe decidere di puntare su qualche calciatore che ha avuto meno spazio. Da capire come tornerà De Vrij, attualmente positivo al coronavirus. In caso di defezione dell’olandese, che comunque avrà bisogno di tempo per tornare in condizione. l’allenatore nerazzurro potrebbe decidere di puntare su Ranocchia, che ha trovato pochi minuti quest’anno. Altra opzione potrebbe essere quella di rivedere Kolarov sul centrosinistra, con uno tra Bastoni e Skriniar spostato al centro. Le seconde linee, adesso come mai, devono dare risposte positive.

DECISIVO – Alexis Sanchez, è il perfetto esempio di questo concetto: il cileno, dietro nelle gerarchie in attacco, nelle ultime settimane ha fatto la differenza quando è stato chiamato in causa: lo testimoniano la doppietta decisiva contro il Parma e l’assist al bacio a Lautaro Martinez nella vittoria contro il Torino. È il segnale che una squadra, per vincere, ha bisogno dell’apporto di tutti.