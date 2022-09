Inter, né Dimarco né Darmian hanno convinto: ora un ruolo a Gosens

L’Inter ha bisogno di ritrovare certezze. Tra queste potrebbe esserci Gosens. Inzaghi deve dare fiducia e minuti al tedesco, senza cambiare l’esterno a sinistra ogni partita come fatto con Darmian e Dimarco finora.



RUOLO DA DECIDERE – Siamo solo alle primissime giornate di campionato, eppure in casa Inter è già evidente che serva prendere una decisione netta. Quantomeno in un ruolo specifico. L’ambito decisionale chiama in causa Simone Inzaghi. E la questione specifica è quella dell’esterno sinistro del suo 3-5-2. Perché le prime giornate non hanno dato una risposta precisa mettendo Federico Dimarco o (nel derby) Matteo Darmian. E quindi il nome di Robin Gosens va rilanciato con convinzione.

GIRANDOLA A SINISTRA – Inzaghi nelle prime giornate di campionato ha praticamente sempre cambiato il suo esterno sinistro titolare. Gosens, Dimarco e Darmian si sono alternati nel ruolo, senza convincere particolarmente. Infatti siamo ancora qui a chiederci chi sia il vero proprietario della fascia sinistra. Visto però che nessuno funziona è il momento che Inzaghi prenda una decisione netta. Facendo giocare quello che è il teorico proprietario del ruolo fin da febbraio scorso. Cioè Gosens.

DARE FIDUCIA – Il tedesco può avere o aver avuto dei problemi di inserimento all’Inter. Ma nessuno che possa giocare a sinistra rappresenta una certezza. Chiunque giochi i se e i ma abbondano. E quindi ora più che mai è necessario ritrovare una certezza. Gosens lo è stato all’Atalanta. Per anni. Ora sta a Inzaghi ritrovarlo. Partendo dal farlo giocare titolare.