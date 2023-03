Inter, si avvicinano le nazionali: tre sfide ardue per chiudere

Si avvicina la sosta per le nazionali, che fermerà il campionato negli ultimi dieci giorni di marzo. Sono tre le partite che l’Inter deve affrontare prima dello stop, tutte e tre ardue per motivi differenti. Ma è necessario chiudere al meglio.

TRE SFIDE – Si avvicina la sosta per le nazionali, con un altro blocco dei campionati dopo quello avuto per il Mondiale. Fortunatamente, in questo caso, saranno solo dieci (circa) i giorni di stop. Una pausa a cui l’Inter arriverà al termine di tre gare complicate. Ognuna a modo suo. La prima è quella in programma venerdì contro lo Spezia allo stadio Picco. I nerazzurri ci arrivano forti della vittoria contro il Lecce, ma chiamati a una grande prestazione non solo per confermarsi, bensì anche per migliorare il proprio bilancio in trasferta. Segue poi quella che, al momento, è la partita più importante della stagione: martedì all’Estadio do Dragao con il Porto. Infine, proprio prima della pausa, il derby d’Italia: Inter-Juventus a San Siro.

CHIUSURA – Proprio la sfida contro la Juventus per l’Inter dovrà essere approcciata nel migliore dei modi. Una gara che arriva dopo la partita di Champions League con il Porto che, qualunque sia il risultato, sarà una battaglia che richiederà un enorme dispendio di energie fisiche e mentali. Senza contare che, dovessero essere ridati i 15 punti di penalizzazione ai bianconeri dopo il ricorso, si tratterebbe di un vero e proprio scontro diretto per confermare il secondo posto e per la lotta a uno dei quattro piazzamenti per la Champions League del prossimo anno. Infine, arriverebbe proprio a ridosso della sosta. Per l’Inter può fare tutta la differenza del mondo godersi dieci giorni di tranquillità. In caso contrario, a livello mediatico, ai nerazzurri aspetterebbe una sosta tutt’altro che piacevole.

