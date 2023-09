Inter-Nazionali: Italia prima, Francia sul podio ma con un asterisco

La sosta internazionale è il periodo dell’anno meno apprezzato da Inzaghi, anche perché la sua nuova Inter dà quasi tutti i calciatori alle rispettive Nazionali (+70%). Dopo il calciomercato estivo gli equilibri sono un po’ cambiati in rosa ma non cambia il dominio assoluto dell’Italia

PAESI NERAZZURRI – La nuova Inter di Simone Inzaghi al momento presenta ben quattordici calciatori che nella passata stagione giocavano altrove. La specifica “al momento” è legata al futuro del francese Lucien Agoumé, che potrebbe ancora lasciare Appiano Gentile per raggiungere un Paese in cui il calciomercato è ancora aperto (nei pressi di Istanbul?). Di questi, nove volti nuovi e ben cinque rientranti. Gli italiani Raffaele Di Gennaro e Stefano Sensi, in primis. Il cileno Alexis Sanchez e l’austriaco Marko Arnautovic, oltre al già citato Agoumé. Le novità invece arrivano un po’ da tutte le parti. Altri due italiani (Emil Audero e Davide Frattesi) e altrettanti francesi (Benjamin Pavard e Marcus Thuram). Poi, uno svizzero (Yann Sommer), un tedesco (Yann Bisseck), un brasiliano (Carlos Augusto), un colombiano (Juan Cuadrado) e un olandese (Davy Klaassen). Ne viene fuori una rosa di venticinque calciatori di tredici nazionalità diverse. Come cambiano gli equilibri percentuali in rosa per ogni Paese? Entriamo nei dettagli.

Sempre più Italia in maglia Inter

PODIO NAZIONALI – A guidare la classifica per Paese della nuova Inter di Inzaghi è ovviamente l’Italia, che si piazza al primo posto con nove calciatori su venticinque (36%). Oltre ai quattro già citati, bisogna ricordare i cinque nazionali azzurri confermati dalla passata stagione. I difensori Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni e Matteo Darmian, l’esterno Federico Dimarco e il centrocampista Nicolò Barella, appena candidato al Pallone d’Oro. Completano il podio in coppia Francia e Olanda con tre nerazzurri (12%). Trio francese tutto nuovo con i titolari Pavard e Thuram nonostante l’incognita Agoumé, mentre quello olandese – già composto dai confermati Stefan de Vrij e Denzel Dumfries – viene riforzato dalla scommessa Klaassen. Un piccolo dominio particolare dopo tanti anni rispetto ai Paesi che, tradizionalmente, caratterizzano la rosa dell’Inter. L’Europa prende sempre più piede a discapito del Sud-America, ma è l’Italia a prendere il largo.

Nazionali meno rappresentate all’Inter

PEZZI UNICI – L’elenco continua dopo il podio. Clamorosamente a quota uno tutti gli altri Paesi, a partire dall’Argentina del capitano Lautaro Martinez, che si ritrova senza connazionali in rosa. Un dato in controtedenza con la storia dell’Inter. Stessa situazione per l’Albania di Kristjan Asllani, l’Armenia di Henrikh Mkhitaryan e la Turchia di Hakan Calhanoglu, che si piazzano in fondo alla classifica insieme alle altre sei citate in precedenza. Ovvero, l’Austria di Arnautovic, il Brasile di Carlos Augusto, il Cile di Sanchez, la Colombia di Cuadrado, la Germania di Bisseck e la Svizzera di Sommer. In pratica la nuova Inter presenta dieci calciatori di altrettante nazionali diverse più un podio dominato dal tricolore italiano e completato dalla coppia europea Francia-Olanda. Il calciomercato extra-nazionale non è ancora chiuso, però: l’asterisco è legato al futuro di Agoumé. Il trio olandese è forte, ma è il duo* francese la grande novità stagionale all’Inter.