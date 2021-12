Inter, Natale fa rima con Juric: doppia coincidenza tra 2020 e 2021

L’Inter affronta una squadra di Ivan Juric prima di Natale, e vince. Una coincidenza che si ripete per il secondo anno di fila.

DESTINO – 23 dicembre 2020. L’Inter affronta il Verona e vince 2-1 (in trasferta). 22 dicembre 2021, i nerazzurri giocano contro il Torino e vincono (stavolta “solo” 1-0). Oltre ai tre punti per i nerazzurri, l’altra cosa che accomuna le ultime due gare pre-natalizie è nella panchina avversaria. Perché in entrambe le gare l’allenatore è Ivan Juric. Che regala così sei punti all’Inter prima di Natale, inaugurando una felice coincidenza.

DOPPIO FILOTTO – Ma le cose in comune non finiscono qui. Perché in entrambe le stagioni, la sfida di andata tra Juric e l’Inter coincide con la settima vittoria consecutiva per i nerazzurri. Che nel 2020/21 avevano iniziato il filotto proprio contro il Torino (vedi video), mentre quest’anno la striscia vincente inizia con il 3-2 contro il Napoli. Nella scorsa stagione l’Inter arrivò poi a otto vittorie consecutive, inaugurando il 2021 con il 6-2 casalingo al Crotone. Uno scenario che Simone Inzaghi auspica di ripetere: appuntamento il 6 gennaio 2022 a Bologna, alle 12.30.