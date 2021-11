Inter-Napoli, un altro big match: Inzaghi riuscirà ad arrivare alla vittoria?

Inter-Napoli per gli uomini di Inzaghi è l’occasione di vincere un big match. L’ennesima. Tre punti sarebbero il simbolo di una svolta, pratica e mentale.

VITTORIA CERCASI, ANCORA – Passata la sosta eccoci di nuovo ad affrontare lo stesso tema. L’Inter quando vincerà un big match? Prima della sosta, anche se non serve ricordarlo, c’è stato il derby. Il MIlan occupa il primo posto in classifica. Cosa che qualifica indiscutibilmente la sfida come un big match. Il risultato finale è stato un pareggio. Beffardo, a dire poco. Ancora una volta per una serie di fattori al limite dell’imponderabile, ma questo non deve essere un alibi. Serve una vittoria. E adesso c’è il Napoli.

TRE PUNTI – Il Napoli è primo in classifica. Alla pari col Milan. L’Inter insegue la coppia. E la partita di domenica è la seconda occasione consecutiva di accorciare. La squadra di Inzaghi ha bisogno dei tre punti. Serve un risultato pieno. Che sia un simbolo di un cambiamento. L’Inter infatti come detto non ha ancora vinto un big match. Battere una delle migliori squadre del campionato, con ancora lo zero alla voce sconfitte, darebbe una carica unica. Permetterebbe ai nerazzurri di sbloccarsi mentalmente. Legittimando in qualche modo la squadra di Inzaghi. Che come sappiamo benissimo non è più quella di Conte.

COGLIERE LE OPPORTUNITÀ – Il Napoli è un’occasione. Perché il tempo passa. Il calendario scorre. Le opportunità di dare certi segnali passano. E la pressione cresce. L’Inter ha già perso diverse occasioni. Che aveva in mano, come aggravante. Il tempo passa. Senza aspettare gli uomini di Inzaghi. La sfida con Spalletti è un’occasione per prendere in mano il proprio destino. L’Inter saprà coglierla stavolta?