Inter e Napoli all’ultimo sangue: cinque sfide per decidere lo scudetto

La classifica di Serie A parla chiaro: dopo la trentatreesima giornata Inter e Napoli sono entrambe a 71 punti. Cosa aspettarsi dal calendario in questo finale con vista scudetto?

GAP COLMATO – La vittoria del Napoli a Monza e la caduta dell’Inter a Bologna rimescola nuovamente le carte della corsa scudetto. La squadra di Antonio Conte, che nel frattempo prosegue con la sua narrazione piuttosto irreale, accorcia le distanze di tre punti e chiude la trentatreesima giornata di Serie A al primo posto al fianco dei nerazzurri. Il gol di Riccardo Orsolini a un minuto dallo scadere dei minuti di recupero, rende vane le fatiche degli uomini di Simone Inzaghi nel controllare il risultato per portare a casa almeno un pareggio. Quel punto di distanza, rimasto fino al 90+4′, tra Inzaghi e Conte si annulla e preannuncia una corsa scudetto all’ultimo sangue.

Inter e Napoli, il calendario per la volata scudetto!

ULTIME CINQUE – Con cinque giornate alla fine del campionato di Serie A e con la classifica che registra una parità di punteggio fra le due pretendenti allo scudetto, la lotta per la vetta si fa sempre più interessante ma anche delicata. Ogni punto perso e ogni successo conquistato può risultare decisivo in vista del finale, che potrebbe nascondere insidie e colpi di scena. Guardando alle prossime giornate di campionato, il calendario sembra poter creare più problemi all’Inter, che ancora deve affrontare avversarie del calibro di Roma, Torino e Lazio. Anche i partenopei dovranno vedersela con i granata, ma in casa, e per poi passare sul campo di Lecce e Parma. Squadre sulla carta certamente più abbordabili per gli uomini di Conte ma che, tuttavia, avranno un mordente in più: ottenere la salvezza. Non va dimenticato, poi, che i nerazzurri nel frattempo dovranno trovare spazio ed energie anche per altre sfide cruciali per il prosieguo della stagione: la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan e il doppio impegno, sempre in semifinale ma di Champions League, contro il Barcellona.

Inter-Roma | Napoli-Torino (26-04)

Inter-Verona | Lecce-Napoli (03-05)

Torino-Inter | Napoli-Genoa (11-05)

Inter-Lazio | Parma-Napoli (18-05)

Como-Inter | Napoli-Cagliari (25-05)