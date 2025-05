Inter e Napoli, stesse ambizioni ma calendari diversi: chi ha il vantaggio?

L’Inter proverà fino all’ultimo a mettere pressione al Napoli. Le ultime due giornate sembrano un vero e proprio Tetris, dove serviranno gli incastri migliori per dare una grossa chance finale all’Inter.

SPRINT FINALE – L’Inter quest’anno ha disputato una stagione super da ogni punto di vista. Simone Inzaghi, nonostante i tanti infortuni, il mercato a 0 a gennaio e non aver potuto contare sempre su tutta la rosa, è riuscito a far lottare i campioni d’Italia su tutti i fronti. I nerazzurri sono fuori dalla Coppa Italia ma ancora in lotta per lo scudetto, essendo a -1 dal Napoli a due giornate dal termine della stagione. La lotta per conquistare il vertice della classifica si intreccia in maniera sistematica con gli scontri salvezza. La 37ª giornata di Serie A prevede Parma-Napoli e Inter-Lazio ma saranno fondamentali anche i risultati di Lecce-Torino, Verona-Como, Monza-Empoli e soprattutto Cagliari-Venezia. Il Napoli ultimamente è apparso in difficoltà mentre l’Inter sembra aver riacquistato energie per uno sprint finale in campionato.

L’Inter dovrà monitorare anche cosa accade in fondo classifica

INCASTRI – L’Inter contro la Lazio ha una partita difficile perché i romani per mantenere vive le possibilità di un posto in Champions League devono vincere. Dall’altro lato il Parma a quota 32 punti non ha la certezza aritmetica della salvezza. I crociati dovranno necessariamente dimostrare, contro i partenopei, di poter rimanere in A. Tutto questo potrebbe essere influenzato dalle vittorie di Lecce, Empoli e Verona, che sfidano sostanzialmente squadre che non hanno da chiedere molto a questa stagione. L’ago della bilancia potrebbe essere proprio Cagliari-Venezia. Se i sardi dovessero perdere contro il Venezia allora sarebbe tutto da rimandare al 38esimo turno. Nell’ultima partita il Napoli affronterà proprio il Cagliari mentre l’Inter il Como. Paradossalmente l’Inter dovrà scontare squadre più forti ma meno motivate come il Como. Il Napoli invece, a seconda dei risultati e dei giochi ad incastro, potrebbe vivere un finale di stagione molto complicato e dispendioso dal punto di vista mentale.