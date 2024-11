Inter-Napoli, sorridono i nerazzurri. Le statistiche del match

L’Inter si prepara ad affrontare il Napoli nel primo vero match scudetto. Per gli azzurri, non ci sono numeri favorevoli contro l’Inter.

ALTA CLASSIFICA – Un big match d’alta classifica è pronto a scendere in campo nella serata di domenica a San Siro. L’Inter, seconda in classifica, ospita il Napoli dell’ex Antonio Conte ad un solo punto di distanza. Già solo per questo motivo è stata ribattezzata la vera sfida scudetto di quest’anno. L’Inter arriva dalla vittoria in Champions League contro l’Arsenal mentre il Napoli scenderà in campo a San Siro reduce della roboante sconfitta contro l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato. Per gli azzurri, nelle ultime dieci partite, solo una vittoria (quella del 3-1) del maggio dell’anno scorso. Nel mezzo sei sconfitte e tre pareggi.

Inter-Napoli, numeri favorevoli a metà

NUMERI – Se si dovessero fare i conti in casa Inter, i nerazzurri sono andati in gol da 28 partite di fila in casa. Più di loro solo Barcellona a 29 e Lille a 30. Dall’altro lato però, c’è il Napoli di Antonio Conte che non subisce gol in trasferta da quattro partite: e l’ultima sconfitta è arrivata in casa contro l’Atalanta, squadra con la quale l’Inter aveva vinto in scioltezza a fine agosto. C’è da aggiungere anche un altro dato importante: il Napoli è la squadra contro la quale l’Inter ha vinto più partite in casa in Serie A: Sono 51 successi, sulle 78 sfide (18N, 9P).