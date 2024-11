Inter-Napoli o Thuram contro Lukaku? I precedenti non mentono!

Inter-Napoli è anche la partita in cui si scontreranno nuovamente il passato ed il presente nerazzurro: Marcus Thuram e Romelu Lukaku. I precedenti delle sfide tra i due calciatori non mentono affatto.

SFIDA – Marcus Thuram è il presente nerazzurro, colui che ha messo una chiara impronta sullo Scudetto numero 20. Ha segnato nel derby del 22 aprile decidendo la partita che ha portato al successo finale, ma non solo. Ha accompagnato Lautaro Martinez in attacco nel viaggio verso la storia dell’Inter, che domani dovrà difendere il tricolore contro il Napoli. Siamo ancora a novembre, è presto per parlare di Scudetto, ma i punti in campionato mostrano il livello raggiunto da entrambe le squadre. Dall’altra parte ci sarà Romelu Lukaku.

Inter-Napoli, Thuram vs Lukaku! Le ultime sfide

ULTIME – Thuram non ha mai perso contro Lukaku con la maglia dell’Inter. Non ci sono stati tanti scontri, però i risultati non mentono. Due partite lo scorso anno, il belga vestiva però la divisa della Roma prima di José Mourinho poi di Daniele De Rossi. A San Siro la partita finì 1-0 e la decise al minuto 80 Thuram, che cancellò il ricordo di chi pochi mesi prima aveva tradito ancora la fede nerazzurra. Allo Stadio Olimpico ancora un’umiliazione nei confronti di Lukaku: 4-2 in rimonta per l’Inter, un gol di Thuram e un autogol provocato. Lukaku invece ha sbagliato l’occasione decisiva davanti a Yann Sommer sul momentaneo risultato di 3-2. Che Thuram sia superiore al belga è innegabile, così come è innegabile l’upgrade fatto dall’Inter con l’attuale numero 9. Domani sarà semplicemente un’altra occasione per dimostrarlo.