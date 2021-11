Inter-Napoli, le tre opzioni in difesa: da scegliere l’ultima tessera del puzzle

Inter-Napoli è l’appuntamento più atteso del prossimo weekend di Serie A. Inzaghi ha qualche problema di troppo soprattutto in difesa, dove deve ancora scegliere chi schierare al posto dell’infortunato de Vrij e dove. Di seguito le tre opzioni possibili per Inter-Napoli

TRE OPZIONI – La certezza si chiama Milan Skriniar, che è insostituibile. L’altra conferma è Alessandro Bastoni, che dovrà stringere i denti ma farà di tutto per esserci. E il terzo centrale a completamente della difesa a tre? In vista di Inter-Napoli ci sono diverse opzioni a disposizione. La prima, quella più scontata quando è assente Stefan de Vrij (infortunato), è Andrea Ranocchia al centro. Quindi, opzione n.1: Skriniar-Ranocchia-Bastoni. La seconda, quella più vicina alle gerarchie di Simone Inzaghi, prevede l’utilizzo di Federico Dimarco terzo mancino, facendo scivolare Bastoni in mezzo. Quindi, opzione n.2: Skriniar-Bastoni-Dimarco. La terza, quella più interessante per limitare il Napoli, consiste nel ritorno di Danilo D’Ambrosio dal 1′, in questo caso facendo slittare Skriniar nel ruolo di “regista” basso. Quindi, opzione n.3: D’Ambrosio-Skriniar-Bastoni. Esistono anche altre ipotesi (ad esempio la seconda ma con Aleksandar Kolarov o la terza ma con Matteo Darmian a completamento del terzetto) ma che oggi Inzaghi non prende in considerazione. Su quale delle tre opzioni ricadrà la scelta di Inzaghi? Al puzzle difensivo nerazzurro manca una sola tessera. E per il momento l’opzione n.2 sembra in vantaggio.