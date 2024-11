Inter-Napoli, Lautaro Martinez non brilla. A ruota anche Thuram

Lautaro Martinez è rimasto bloccato in un mondo parallelo. Contro il Napoli è stato quasi inesistente. A ruota anche Marcus Thuram che non riesce più a bloccarsi.

PROBLEMI – Con il pareggio contro il Napoli, l’Inter ha messo a nudo uno dei problemi di questa stagione. E stiamo parlando della coppia d’attacco con Lautaro Martinez e Marcus Thuram che non riescono più a brillare se non facendolo a sprazzi. Tra gli attaccanti scesi in campo ieri sera, Lautaro Martinez è stato di gran lunga il peggiore. Una serata cominciata storta e finita male. Che poteva diventare malissima se Simeone avesse segnato il gol del vantaggio al 94esimo. Adesso invece, si commenta un pareggio sofferto contro un buon Napoli e allo stesso tempo si fa la conta della prestazione buia sia dell’argentino che dello stesso Thuram.

Lautaro Martinez non brilla. E Thuram non è da meno

INGABBIATO – Ennesima prestazione da dimenticare per il capitano dell’Inter che non riesce più a incedere come fece lo scorso anno. Nonostante il gol segnato contro il Venezia che sembrava aver riaperto la scia, Lautaro Martinez è rimasto incastrato in se stesso e non è riuscito mai a rendersi pericoloso contro la difesa del Napoli. Stesso discorso anche per il francese che ha provato sicuramente qualche guizzo in più per intensificare il lavoro dei difensori campani. Chi invece ha fatto meglio di loro due è stato sicuramente Romelu Lukaku. L’attaccante belga è riuscito a dare qualche sponda buona ai suoi compagni: nonostante questo però, l’ex Inter è rimasto intrappolato nella rete creata da Francesco Acerbi.