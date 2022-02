Inter-Napoli la gara della svolta: primo big match senza Dzeko-Lautaro

Inter-Napoli per la squadra di Inzaghi è stata una partita assai significativa. Con un dato da sottolineare: la coppia d’attacco scelta dal tecnico.

GARA CHIAVE – Inter-Napoli all’andata è stata una gara fondamentale per il ciclo di Inzaghi. Dopo il pari nel derby serviva una svolta. A San Siro arrivava la miglior squadra del campionato. Una macchina di calcio, con appena 4 gol subiti in totale. I nerazzurri riescono a vincere per 3-2, avviando così la striscia di risultati che li riporta primi in classifica. Con un dettaglio da sottolineare: la coppia d’attacco scelta dal tecnico.

SCELTA DIVERSA – Col Napoli, a sorpresa, infatti giocarono titolari Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Una prima volta in un big match. Conclusa con il gol decisivo confezionato proprio da loro due. Ma in generale, una grande prestazione collettiva, di squadra. Gioco controllato, occasioni prodotte, capacità di reagire alle avversità e anche di soffrire. Una prestazione che ha rimesso l’Inter sulla mappa in modo definitivo dopo tutti i dubbi. Estivi e della primissima parte di stagione. Con un dato inconfutabile: la coppia d’attacco, appunto.

SOLO DUE VOLTE – Inzaghi per un periodo ha portato avanti un’Inter con uno tra Correa (il titolare finché è stato sano) e Sanchez insieme a uno tra Dzeko e Lautaro Martinez. Un periodo partito appunto con Inter-Napoli e finito con Inter-Torino. Un periodo di sole vittorie. Il periodo migliore dell’Inter. Oltre al Napoli c’è stato un altro big match in questa striscia. Quello con la Roma. Giocato con Correa e Dzeko. Forse la miglior partita di tutto l’anno.

ATTESA – Inter-Napoli è stata la prima partita che ha svelato la squadra di Inzaghi. E quella coppia d’attacco era funzionale a un gioco diverso. Più fluido, coi giocatori in costante movimento. Un’apparizione bellissima, che stiamo aspettando ritorni. Così come quella coppia d’attacco, così diversa, ma così efficace.