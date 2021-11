Inter-Napoli, gli azzurri miglior difesa in Serie A. Servirà cinismo in attacco

L’Inter, alla ripresa della Serie A, sfiderà il Napoli capolista. La squadra di Spalletti è anche la miglior difesa del campionato: servirà una prova cinica dell’attacco nerazzurro

CINISMO – L’Inter, domenica alle 18, sfiderà il Napoli di Spalletti, in una sfida al vertice che dirà molto sulle ambizioni scudetto degli uomini di Inzaghi. A San Siro arriva un avversario in forma, ancora imbattuto in campionato ma reduce da un pareggio in casa contro il Verona. La vera forza del Napoli, in questo inizio di stagione è la difesa: appena 4 gol subiti in Serie A, il dato migliore del torneo. Servirà una prova maiuscola dell’attacco dell’Inter, il più prolifico della Serie A che, però, spesso manca di cinismo.

CONCENTRAZIONE – L’Inter, nel corso di questo inizio di campionato, ha sempre macinato gioco e prodotto, spesso, moltissime occasioni da gol. Quella che manca, però, è la mira: per la mole di gioco creata, i gol segnati potrebbero e dovrebbero essere di più. Una sinistra abitudine che diventa più evidente nei big-match: ultimo esempio in ordine cronologico il derby contro il Milan. Sfida in cui l’Inter, con una mira migliore sotto porta, avrebbe potuto certamente ottenere i tre punti. Per rilanciare le ambizioni scudetto, quindi, contro il Napoli, servirà una prova cinica degli attaccanti nerazzurri.