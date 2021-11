Inter-Napoli, chi schiera Inzaghi sulle fasce? Dipende dal sostituto di de Vrij

Inter-Napoli è una sfida che può dire molto sul prosieguo della stagione dei nerazzurri. L’infortunio di de Vrij complica però i piani di Inzaghi e potrebbe portare a una rivoluzione nel pacchetto arretrato e sulle fasce.

UNDICI – L’Inter affronterà il Napoli domenica 21 novembre alle ore 18.00 a San Siro. La formazione titolare di Simone Inzaghi sta prendendo forma ma non è ancora completa in tutti i reparti visti i numerosi giocatori acciaccati o indisponibili. Sulle fasce il tecnico nerazzurro dovrà scegliere tra i due reduci dalle nazionali, Ivan Perisic e Denzel Dumfries (vedi articolo), e i due calciatori rimasti ad Appiano Gentile a lavorare con lui, Matteo Darmian e Federico Dimarco. L’ago della bilancia potrebbe essere Andrea Ranocchia.

DECISIONI – Vista l’indisponibilità di Stefan de Vrij al centro della difesa (vedi articolo), se Inzaghi dovesse schierare Ranocchia al posto dell’olandese, Dimarco si giocherebbe la titolarità sulla fascia sinistra con Perisic, con quest’ultimo che appare al momento favorito. Se invece fosse Alessandro Bastoni a sostituire de Vrij, il classe ’97 cresciuto nel vivaio nerazzurro scalerebbe al suo fianco nei tre di difesa, confermando l’esterno croato sull’out mancino (vedi articolo). Al momento la scelta più probabile sembra proprio ricadere su Ranocchia. Inzaghi sa bene che non può concedere vantaggi a un avversario così competitivo. Ogni sua decisione avrà un peso enorme in una sfida del genere. Troppo alta la posta in palio contro la squadra di Luciano Spalletti, avanti di sette punti in classifica.