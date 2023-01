Inter-Napoli: l’azione del gol di Dzeko è l’elogio del movimento senza palla

L’Inter batte il Napoli col risultato di 1-0, e la rete porta la firma di Edin Dzeko. L’azione che porta al gol nerazzurro è uno spettacolo di tecnica e tattica.

ELOGIO DELLA SEMPLICITÀ – Inter-Napoli si decide poco prima dell’ora di gioco, con un gol che si può definire semplice. Un colpo di testa facilissimo per Edin Dzeko. Che sul cross di Federico Dimarco è a pochi passi dalla porta, libero da ogni marcatura. Guardando il replay della rete del 9 bosniaco, viene da pensare che i demeriti per un gol così semplice e lineare siano tutti degli uomini di Luciano Spalletti. Ma in realtà è una rete che l’Inter costruisce sapientemente (come si vede nel video), grazie all’intelligenza tattica superiore di alcuni suoi uomini.

MOVIMENTI DECISIVI – Si parte dalla rimessa che Matteo Darmian al minuto 55 sulla destra della trequarti difensiva dell’Inter. Invece della profondità, il 36 nerazzurro premia il movimento chiamato da Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è libero in quel momento, ma si trova Zambo Anguissa addosso quando gli arriva il pallone. Tuttavia il 22 nerazzurro si libera facilmente della marcatura lasciando scorrere il pallone anziché bloccarlo, e lasciando piantato lì l’avversario. Creandosi così tutto lo spazio necessario per un’apertura magnifica verso l’estrema sinistra. Dove nel frattempo Dimarco si è sufficientemente allargato per poter avanzare senza il fiato sul collo di Giovanni Di Lorenzo. E può così mettere in mezzo all’area un cross col contagiri. Ed è negli ultimi sedici metri che si compie l’ultimo movimento decisivo.

In Inter-Napoli Dzeko illustra il manuale del perfetto centravanti

DA MANUALE – Dzeko entra in area marcato a uomo da Amir Rrhamani. Ma nel momento in cui impatta di testa, si trova ad oltre un metro dall’avversario. Com’è possibile? Basta guardare il replay. Il numero 9 dell’Inter aspetta il momento giusto per affrancarsi. Nel momento in cui il difensore guarda verso il pallone per leggere il tempo di intervento sul cross, Dzeko si smarca e si allarga. Quando Rrhamani si gira, il 9 è già distante. Un movimento e contro-movimento da autentica scuola del calcio, tanto semplice quanto maledettamente efficace. È – anche – in questi dettagli che si vede la classe superiore di un campione come Dzeko.