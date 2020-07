Inter-Napoli 2-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Napoli ha riportato i nerazzurri al secondo posto, grazie al 2-0 che ha rimesso l’Atalanta dietro. Si è chiusa ieri sera la stagione “in casa” della squadra di Conte, che ora giocherà solo in trasferta e in campo neutro. Dalla partita di ieri arrivano alcuni dati statistici interessanti, soprattutto sulla porta inviolata.

TRE – Le partite consecutive senza prendere gol. È una rarità: in questa Serie A era accaduto solo a settembre, mantenendo lo zero nella casella reti subite contro Udinese (1-0, sabato 14), Milan (0-2, sabato 21) e Lazio (1-0, mercoledì 25).

TREDICI – Le partite in questa Serie A in cui l’Inter non ha subito gol. Eguagliato il record dell’Udinese, che deve ancora giocare in questa giornata. Samir Handanovic non è però il migliore, visto che una di queste porte inviolate è di Daniele Padelli: l’aveva fatta proprio contro i friulani e Juan Musso, che detiene il primato a livello di singolo (e condiviso come squadra).

VENTIDUE – Gli anni dopo cui entrambi gli Inter-Napoli di Serie A hanno visto una vittoria nerazzurra. Non accadeva dalla stagione 1997-1998: 0-2 il 18 ottobre 1997 e 2-0 il 28 febbraio 1998.

TRENTANOVE – I punti fatti dall’Inter in casa, dato definitivo. Uno in più delle due stagioni di Luciano Spalletti, per trovare una prestazione migliore bisogna tornare ai quarantuno della stagione 2015-2016.

SETTANTANOVE – I punti totali a una giornata dal termine. Non succedeva dalla stagione 2009-2010, quando l’Inter di José Mourinho a novanta minuti dalla fine della Serie A era con lo stesso rendimento. Stavolta, però, anche eguagliare quota ottantadue come dieci anni fa non basterà per vincere il campionato.