Inter, movimenti sulle fasce. Conte ancora senza la sua batteria ideale

Le corsie laterali sono tra i segreti del credo tattico di Conte. In casa Inter l’attuale “versione” degli esterni a disposizione è lontana da quella sperata, eppure grazie al mercato si può ancora mettere mano a questo pacchetto

BATTERIA RIDOTTA – L’infortunio di Danilo D’Ambrosio va ad aggiungersi a una situazione poco “stabile” sulle corsie laterali. Finora l’unico vero indisponibile di Antonio Conte, oltre al jolly numero 33, è Kwadwo Asamoah, che comunque è in fase di completo recupero ma difficilmente sarà già protagonista in Napoli-Inter. Per il resto è sempre in uscita Federico Dimarco (vedi ultime novità), proprio come Matteo Politano, utilizzato in emergenza anche a tutta fascia. Non sarà così per il duttile Alexis Sanchez, destinato solo al ruolo di seconda punta una volta ristabilitosi del tutto. Ma gli esterni dell’Inter non finiscono qui, per fortuna ci sono anche i cosiddetti “titolari”.

SCELTE OBBLIGATE – Conte a Napoli continuerà a puntare sulla coppia di esterni più affidabile negli ultimi mesi. Sulla destra del centrocampo a cinque spazio ad Antonio Candreva, a sinistra invece Cristiano Biraghi, che tra alti e bassi stanno garantendo prestazioni di sacrificio. L’alternativa in panchina è Valentino Lazaro, esterno destro già utilizzato a sinistra per mancanza di altri profili. Per il resto, l’idea di Conte prevede due nuovi esterni, di cui uno (mancino) possibilmente già in arrivo a gennaio dal mercato di riparazione. Non sarà facile accontentarlo, ma forse uno sforzo entro fine mese andrà fatto. Quindi occhio alle uscite dalle corsie laterali nei prossimi giorni (vedi focus). L’Inter regalerà a Conte una (nuova) batteria di esterni all’altezza?