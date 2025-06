Inter, Mosquera unisce qualità e quantità! E spicca in una classifica

Cristhian Mosquera è l’alternativa che l’Inter ha in mente per l’ipotesi di fumata nera sul fronte legato a Giovanni Leoni. Dell’iberico emergono varie doti e spicca un dato.

IL NOME – Cristhian Mosquera e l’Inter potrebbero vedere le proprie strade incontrarsi in questa finestra estiva di mercato. Il calciatore spagnolo, infatti, è un nome che ha scalato le gerarchie nell’agenda dei nerazzurri per rinforzare la propria difesa. La carta d’identità (è un classe 2004) e le prestazioni effettuate nel corso dell’ultima stagione lo rendono un serio candidato per lo status di difensore centrale titolare, Stefan De Vrij e Francesco Acerbi permettendo.

Mosquera, plurime doti al servizio della squadra! L’Inter lo segue con attenzione

IL PROFILO – Per analizzare in maniera completa il calciatore occorre partire da un assunto: Mosquera non è un difensore tradizionale. L’iberico, infatti, rappresenta il prototipo del centrale moderno in grado di trasformare rapidamente l’azione da difensiva in offensiva. Con il suo tempismo negli interventi e la sua velocità nel condurre il gioco, Mosquera potrebbe acquisire in tempi rapidi lo status di centrale titolare del Club nerazzurro. La sua abilità nei duelli difensivi è confermata dai dati forniti da DATAMB, secondo cui il classe 2004 è quinto in Europa – tra gli U-21 – in questa speciale classifica (con il 75% di duelli vinti).

LO SCENARIO – Le difficoltà legate all’ingaggio di Giovanni Leoni, valutato intorno ai 30 milioni di euro dal Parma, rendono sempre più concreta l’opzione Mosquera per l’Inter. Ciò che bisogna attendere, in questo momento, è l’esito dei discorsi tra l’entourage del calciatore e il Valencia per l’eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. In caso di mancata intesa, i nerazzurri potrebbero tentare di affondare il colpo per una cifra ritenuta consona. Con la durata dell’accordo con il Valencia ad alimentare i propri auspici.