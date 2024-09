Inter, per Monza rebus in attacco. In difesa solo certezze

Con la pausa Nazionali che volge al termine, in casa Inter si pensa a come definire l’attacco in vista della trasferta di Monza e agli impegni contro Manchester City e Milan.

ATTACCO – Da stasera in poi, ogni singolo pensiero sarà rivolto al ritorno in Serie A. I calciatori, dopo le partite delle rispettive Nazionali, faranno rientro a Milano con gli allenamenti fissati sin dal giorno dopo ad Appiano Gentile. L’idea di Simone Inzaghi è quella di limare i dettagli prima della solita rifinitura così da partire per Monza – trasferta più breve, se si esclude il derby – con le idee ben chiare. In poco più di cinque giorni, il tecnico dell’Inter dovrà sistemare un intero reparto. Se da un lato tutta la difesa dell’Inter è rimasta a lavorare ad Appiano Gentile con Benjamin Pavard a fare da metronomo nello scacchiere difensivo, dall’altro lato c’è un attacco che non si vede da più di una settimana dopo la roboante vittoria contro l’Atalanta. In difesa invece, si va a confermare la presenza del francese, insieme ad Acerbi e Alessandro Bastoni.

Thuram avanti, due nomi per una maglia dell’Inter

TEMPO – Con la trasferta di Monza alle porte, Inzaghi sa bene che tutto dovrà essere calibrato per bene e valutare le condizioni in cui torneranno i calciatori. Lautaro Martinez ad esempio rientrerà dopo un volo continentale, stessa cosa per Taremi impegnato con l’Iran. Sarà fondamentale rispettare i tempi visto che tre giorni dopo ci sarà la delicata trasferta in Inghilterra contro il Manchester City per la prima giornata di Champions League. Domenica prossima invece, sarà in programma il derby della Madonnina contro il Milan. Uno che potrebbe giocare sin dal primo minuto anche contro i brianzoli è proprio Marcus Thuram che non ha punto durante la partita contro l’Italia. Un’occasione in più per mettersi ancora in mostra. Come spalla invece, potrebbe esserci sempre il capitano con Taremi pronto a subentrare a gara in corso.