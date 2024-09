Inter tra Monza e Manchester con 24 ore in meno… Grazie alla ‘Marotta League’!

Monza-Inter è in programma domani sera alle ore 20.45, nonostante i nerazzurri siano impegnati in un’altra trasferta – quella di Champions League contro il Manchester City – mercoledì sera. Con 24 ore meno di riposo rispetto agli inglesi. Tutto merito della famosa ‘Marotta League’, naturalmente!

24 ORE DI DIFFERENZA – Tra Monza-Inter e la traferta di UEFA Champions League contro il Manchester City passeranno, per i nerazzurri, soltanto tre giorni. La decisione della Lega Serie A è infatti quella di far giocare la squadra di Simone Inzaghi di domenica sera, nonostante l’impegno infrasettimanale in Europa. Una chiara decisione per favorire l’Inter, in merito della ben famosa Marotta League, ovvero la scusa preferita dai tifosi di chi, la scorsa stagione, ha raccolto venti punti di distanza dai nerazzurri capolisti. E, sempre per una questione di favoritismi, ci saranno 24 ore di differenza tra Inter e Manchester City, considerando che la squadra di Pep Guardiola è in campo già oggi contro il Brentford.

L’Inter e la narrazione della Marotta League: ma quali favoritismi!

NARRAZIONE – Insomma, l’ennesima dimostrazione che va a distruggere la narrazione di chi ormai da anni sta rosicando per i successi di un’Inter che gioca in modo spettacolare. E questo vale non soltanto per i tifosi, ma anche per quei giornalisti che non sembrano essere in grado di scindere la loro professione dal loro tifo. Senza fare nomi, chiaramente, perché non sarebbe giusto. Resta il fatto che fa ridere parlare di “Marotta League”, quando è la stessa Lega a cercare di rendere più possibile complicato il calendario dell’Inter. Che dal canto suo, con lo stile che la contraddistingue, preferisce lavorare in silenzio e rispondere sul campo. Con i risultati sotto gli occhi di tutti. Come la scorsa stagione.