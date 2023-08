Inter-Monza, per Inzaghi (e non solo) caccia a una prima volta

Tutto pronto per il debutto nella Serie A 2023-2024, con Inter-Monza in programma domani sera a San Siro. Partita nella quale i nerazzurri di Simone Inzaghi andranno a caccia di una vera e propria prima volta.

PRIMA VOLTA – Inter-Monza è subito una partita di grande importanza per i nerazzurri. Partire bene in campionato è importantissimo, specialmente in casa davanti ai propri tifosi. La squadra di Simone Inzaghi è inoltre chiamata a conquistare una “prima volta” nella partita di domani. Perché negli unici due precedenti – che risalgono peraltro allo scorso anno – l’Inter non è ancora riuscita a conquistare la vittoria contro i brianzoli. Nel dettaglio arrivarono infatti un 2-2 all’U-Power Stadium e la sconfitta per 0-1 proprio a San Siro con gol di Caldirola. Insomma, uno stimolo in più per cercare di partire con il piede giusto.