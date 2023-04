Inter-Monza in un paradosso: Acerbi diventa creatore di gioco

L’Inter contro il Monza ha trovato un inaspettato protagonista alla voce occasioni create. Un paradosso a nome Francesco Acerbi.

PARADOSSO STATISTICO – I problemi di gioco incontrati dall’Inter nella sfida col Monza si possono riassumere con una statistica. Che riguarda Francesco Acerbi. Il numero 15 è subentrato a de Vrij al minuto 51, per un problema fisico dell’olandese. E ha coperto il ruolo di centrale, inzialmente nella linea a tre e poi in quella a quattro. Ed è quindi curioso che in queste condizioni sia stato lui il principale creatore di gioco dell’Inter.

PRIMO PER CREAZIONE – Altre volte Acerbi è stato il primo referente della manovra nerazzurra, con un gran numero di tocchi e la responsabilità dell’impostazione. In Inter-Monza colpisce che da lui venga la rifinitura qualitativa. Il maggior numero di occasioni. L’ex Lazio ha al suo attivo 3 passaggi chiave e 3 occasioni create. Giocando da centrale difensivo. Il più pericoloso in attacco. Un evidente paradosso.