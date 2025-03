Inter, col Monza un imperativo: vietato sottovalutare l’impegno

L’Inter col Monza dovrà in primo luogo andare in campo con la giusta mentalità. La squadra infatti rischia di rilassarsi vista la facilità dell’impegno sulla carta.

PARTITA TRAPPOLA – Inter-Monza sarà una partita meno banale di quel che sembra. Il confronto, sulla carta molto squilibrato, infatti nasconde ugualmente alcune insidie. La prima delle quali riguarda l’aspetto mentale. Vale a dire un problema che si è rivelato costante per i nerazzurri in questa stagione.

Inter-Monza, oggi conterà tanto la testa!

QUESTIONE MENTALE – La partita infatti vede l’incrocio tra la prima e l’ultima della classifica. Uno scontro squilibrato. Tanto da apparire già segnato, scontato nel risultato finale. E proprio qui si annida l’insidia più pericolosa per una squadra come quella nerazzurra. Una squadra che, per ammissione di uno dei leader come Mkhitaryan, tende a rilassarsi quando si sente nettamente migliore dell’avversaria di turno. Quando si sente troppo forte. Per questo Inter-Monza sembra essere proprio la situazione ideale per ricascare in questo vizio.

PRIMA LA TESTA – L’ulteriore aggravante è la distrazione data dalla Champions League. L’entusiasmo per la vittoria col Feyenoord e la testa rivolta al ritorno di settimana prossima. La Beneamata contro il Monza quindi dovrà giocare in primis contro sé stessa, per così dire. Il primo avversario dell’Inter sarà l’Inter stessa. Questa mentalità fragile, facile al rilassamento, sarà il primo ostacolo da superare per giocare col Monza. Solo dopo inizierà la vera partita. La squadra riuscirà a interpretare la sfida?