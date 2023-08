Inter-Monza, quanti debutti in vista! Due dell’ultimo momento

In vista di Inter-Monza di sabato, sono parecchi i debutti in vista per la squadra di Simone Inzaghi. La sessione di calciomercato ha visto infatti, fino a questo momento, molti nuovi innesti. Di cui due proprio dell’ultimo momento.

DEBUTTI IN VISTA – Non solo la prima di Serie A, non solo la prima a San Siro, ma anche la prima per tanti giocatori nerazzurri. Inter-Monza sarà infatti una partita caratterizzata da moltissimi debutti. A partire da Yann Sommer, erede di André Onana tra i pali della porta nerazzurra. Non è da escludere anche il debutto di Yann Bisseck in difesa, sebbene non dal primo minuto. Per quanto riguarda la fascia destra, Juan Cuadrado è pronto alla sua prima con la maglia dell’Inter, con ogni probabilità da subentrato, dal momento che il titolare designato per la fascia destra resta sempre Denzel Dumfries. Lo stesso vale per la sinistra, con il neo-arrivato Carlos Augusto pronto alla staffetta con Federico Dimarco.

TRA CENTRO E ATTACCO – Una grossa incognita di Inter-Monza sarà il ruolo di Davide Frattesi a centrocampo: il precampionato ha dato chiari segnali di come Simone Inzaghi sembra voler preferire ancora Henrikh Mkhitaryan come mezz’ala sinistra, tenendo l’ex Sassuolo pronto e in caldo per subentrare. Poi l’attacco. Dove a debuttare sarà Marcus Thuram, con ogni probabilità in campo dal primo minuto al fianco del capitano e fulcro del reparto avanzato nerazzurro, Lautaro Martinez. Con un altro “debutto” pronto. O meglio, un nuovo debutto. Quello di Marko Arnautovic, che in Inter-Monza potrebbe scendere nuovamente in campo con la maglia nerazzurra a 13 anni di distanza dall’ultima volta.