Inter-Monza 2-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Monza vede un buon esordio per la squadra di Inzaghi, capace di battere un avversario che l’anno scorso era uscito con quattro punti su sei. E proprio questo è uno dei dati statistici da evidenziare dalla partita di ieri.

DUE – I gol di Lautaro Martinez in Inter-Monza. Per il Toro è la prima doppietta all’esordio stagionale, alla prima giornata aveva segnato solo nel 2020.

TRE – Le volte che Danilo D’Ambrosio ha sfidato l’Inter in carriera, una col Monza (ieri) e due col Torino. Non gli capitava di giocare contro i nerazzurri, all’epoca ovviamente ancora non ex, dal 20 ottobre 2013 in un rocambolesco 3-3 all’Olimpico quando era granata.

QUATTRO – Le presenze con l’Inter di Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco è tornato ieri a vestire la maglia nerazzurra a oltre tredici anni dalla precedente volta, quando era subentrato all’81’ in un 3-1 all’Atalanta il 24 aprile 2010. Le altre sono contro Chievo (6 gennaio) e Siena (9 gennaio) lo stesso anno, non ha mai ancora giocato titolare.

CINQUE – Le vittorie consecutive dell’Inter alla prima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta per 1-0 col Sassuolo del 19 agosto 2018 sono arrivati il 4-0 al Lecce (26 agosto 2019), il 4-0 al Genoa (21 agosto 2021) e l’1-2 a Lecce del 13 agosto 2022. Più un “doppio” successo nel 2020-2021: sia alla prima giornata “vera”, 2-5 a Benevento il 30 settembre 2020, sia alla prima cronologica (seconda giornata) il 26 settembre 2020 4-3 con la Fiorentina.

TRENTATRÉ – Gli anni passati (quasi) dalla precedente vittoria dell’Inter sul Monza, ovviamente non in Serie A ma in Coppa Italia. Era il 12 settembre 1990 e finì 2-1 in casa ma… al Brianteo, sede scelta perché il Meazza non era disponibile. Su dieci confronti diretti sono sei le vittorie, due i pareggi e altrettante sconfitte.