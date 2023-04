Inter-Monza 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Monza ha visto l’ennesima partita disarmante, con la sconfitta (undicesima in questa Serie A!) per 0-1 che vale il mancato ingresso fra le prime quattro, non sfruttando il pari del Milan a Bologna. E a livello statistico ci sono disastri mai accaduti.

ZERO – Le sconfitte del Monza contro l’Inter nelle sue prime partite di Serie A dove ha sfidato i nerazzurri. I biancorossi sono riusciti a rimanere imbattuti nel loro campionato d’esordio: l’ultima debuttante, sempre con una vittoria al Meazza e un pareggio in casa propria, era stata il Chievo nel 2001-2002 (1-2 e 2-2).

UNO – Il punto conquistato dall’Inter nelle ultime cinque giornate, col Monza quarta squadra capace di vincere dallo Spezia in poi. Con oggi sono quarantadue giorni dall’ultima vittoria in Serie A, 2-0 al Lecce il 5 marzo. E proprio i salentini sono l’unica che ha fatto peggio nel parziale, con cinque sconfitte su cinque (sei di fila).

TRE – Le sconfitte consecutive in Serie A in casa senza segnare un gol. Prima di Inter-Monza c’erano stati altri due 0-1, contro la Juventus il 19 marzo e contro la Fiorentina l’1 aprile. Non era mai successo nella storia del campionato: un record negativo vergognoso.

TRE – I gol nel 2023 degli attaccanti dell’Inter in Serie A, escludendo Lautaro Martinez (che da solo ne ha fatti sette ma è fermo dal 5 marzo). Due Romelu Lukaku, (entrambe su rigore), una Edin Dzeko (al Napoli il 4 gennaio), zero Joaquin Correa (ultimo il 29 ottobre). Un dato inaccettabile.

CENTODODICI – I tiri tentati dall’Inter nella serie di cinque giornate senza vittorie (un solo punto). Bisogna aggiornare i dati – già terrificanti – visti contro la Salernitana: ieri venticinque conclusioni come nove giorni fa, di cui sei in porta, senza un misero gol. Con lo Spezia fu ancora peggio, perché furono ventotto i tiri.