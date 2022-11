Inter ai Mondiali, la settimana della verità: tempo di dentro o fuori

Una seconda giornata già decisiva per alcuni dei giocatori dell’Inter impegnati ai Mondiali, con diverse sfide da dentro o fuori. Due su tutti Lautaro Martinez e André Onana, che dopo la sconfitta nei rispettivi esordi di Argentina e Camerun, si trovano già in una situazione rischiosa.

DENTRO O FUORI – Una seconda giornata dei giorni da osservare con grande attenzione per i giocatori dell’Inter impegnati ai Mondiali, dopo il pari dell’Olanda di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij (vedi podcast). Già domani alle ore 20, quando Lautaro Martinez scenderà in campo con l’Argentina contro il Messico. Dopo la clamorosa sconfitta per 1-2 contro l’Arabia Saudita, la selección è già chiamata a vincere per non rischiare una clamorosa eliminazione alla fase a gironi. Lo stesso vale per André Onana e il Camerun, dopo l’1-0 rimediato contro la Svizzera. La grande prestazione del portiere dell’Inter non è bastata e ora la nazionale africana è chiamata a una sfida da vera e propria eliminazione diretta contro la Serbia (sconfitta dal Brasile), lunedì alle 11 ore italiane.

SITUAZIONI A RISCHIO – Non se la passa tanto meglio la Croazia di Marcelo Brozovic, dopo il pareggio in apertura contro il Marocco dell’ex Inter Achraf Hakimi. Avere un punto dopo la prima partita è sicuramente già qualcosa, ma la gara di domenica alle 17 contro il Canada è fondamentale da vincere per poter mettere un piede agli ottavi di finale. Specialmente se dall’altra parte arrivasse un importante aiuto dal Belgio di Romelu Lukaku, proprio contro il Marocco. Prima della sfida faccia a faccia tra i due giocatori dell’Inter alla terza giornata del girone. Sperando non sia da dentro o fuori.