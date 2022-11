Inter, Mondiali in chiaroscuro per i tuoi giocatori. A breve altro esordio!

I primi giorni del Mondiale in Qatar non hanno rispettato completamente le aspettative per i giocatori dell’Inter. La vittoria di Dumfries e de Vrij, ma anche la clamorosa sconfitta dell’Argentina di Lautaro Martinez (vedi focus).

CHIAROSCURO – Il Mondiale in Qatar non è iniziato per tutti i giocatori dell’Inter allo stesso modo. C’è chi ha rispettato le aspettative della vigilia, superando anche un avversario ostico come il Senegal. Parliamo di Denzel Dumfries e della sua Olanda passata con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Gakpo e Klaassen. Purtroppo per l’Inter c’è anche chi ha subito una forte frenata: l’Argentina di Lautaro Martinez ha perso dopo 36 partite senza sconfitte contro l’Arabia Saudita. Il numero 22 della Seléccion è stato un fantasma: il Var gli ha negato due gol, di cui uno in fuorigioco millimetrico, ma ciò non basta. Martinez si fa vedere poco, non è coinvolto nel gioco e soffre la solitudine al centro dell’attacco. La prestazione è opposta a quella di Dumfries, che invece ha sorpreso per l’intraprendenza e le continue corse sulla fascia (vedi articolo). Nell’Olanda di Van Gaal spicca anche la panchina per Stefan de Vrij, forse delusione più grande di questi primi giorni.

Inter, ecco chi manca all’appello!

ESORDI – All’appello tra i giocatori dell’Inter convocati a questo Mondiale mancano Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku e André Onana. Il primo giocherà proprio domani da titolare e da perno del centrocampo della Croazia contro il Marocco dell’ex nerazzurro e ora calciatore del Paris-Saint-Germain Achraf Hakimi. Dopo la Finale persa nel 2018 con la Francia la squadra di Modric vuole sicuramente riconfermarsi e continuare ad essere all’altezza dei vice-campioni in carica quali sono. L’altro esordio interista, rimandato però, è quello di Lukaku con il Canada. Il calciatore ex Chelsea e Manchester United è ancora alle prese con un infortunio muscolare. La speranza per il Commissario tecnico del Belgio Martinez è quella di rivederlo nel secondo match del girone (vedi articolo). L’ultimo giocatore dell’Inter ad aspettare l’esordio è Onana, che giocherà da titolare e leader tra due giorni con il suo Camerun contro la Svizzera.