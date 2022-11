Inter, al Mondiale occhi sul gruppo F: attenzione a un ‘vecchio’ obiettivo

Il gruppo F del Mondiale è un gruppo su cui l’Inter presterà molta attenzione. Sia per la presenza di Romelu Lukaku che di Marcelo Brozovic, ma anche per un obiettivo di mercato della scorsa estate proprio nella Croazia.

OCCHI AL MERCATO – Con la situazione incerta legata a Robin Gosens sulla fascia sinistra, il Mondiale è un’ottima occasione per osservare possibili giocatori pronti per la fascia sinistra. Il più interessante per l’Inter è sicuramente Borna Sosa della Croazia. Compagno di Marcelo Brozovic e degli ex nerazzurri Ivan Perisic e Mateo Kovacic, l’esterno sinistro dello Stoccarda era già nel mirino degli uomini mercato dell’Inter la scorsa estate, proprio negli ultimi giorni di mercato quando sembrava certa la partenza di Gosens direzione Bayer Leverkusen.

RUOLO DA VALUTARE – Tra i giocatori osservati al Mondiale dall’Inter, resta da capire effettivamente quello che sarà il minutaggio di Borna Sosa. Nell’amichevole disputata mercoledì contro l’Arabia Saudita, infatti, sulla sinistra ha agito Barisic, con l’obiettivo nerazzurro rimasto seduto in panchina per tutti e 90 minuti. Sicuramente, però, la sua chance arriverà nella fase a gironi della competizione. E chissà che non si ritroverà ad affrontare Romelu Lukaku, il cui rientro è previsto proprio nell’ultima gara contro la Croazia. Un possibile incrocio di mercato tutto in salsa Inter.