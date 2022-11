Inter, al Mondiale non solo di rappresentanza: giocatori fondamentali

L’Inter non sarà solo di ‘rappresentanza’ al Mondiale in Qatar. Dei sette giocatori nerazzurri convocati dalle rispettive nazionali, almeno sei di questi sono titolari e fondamentali per la loro rappresentativa. Ma non solo: anche accreditati per arrivare fino in fondo.

IMPORTANTI – Il Mondiale in Qatar può portare parecchio prestigio all’Inter, grazie ai giocatori nerazzurri impegnati nella competizione. Sono in totale sette questi ultimi, ovvero Lautaro Martinez e Joaquin Correa (Argentina), Romelu Lukaku (Belgio), Marcelo Brozovic (Croazia), Denzel Dumfries e Stefan de Vrij (Olanda), André Onana (Camerun). Almeno sei di questi (togliendo proprio il Tucu, riserva nella Albiceleste) titolari e fondamentali per i rispettivi Commissari Tecnici. Un Mondiale anche a tinte nerazzurre, dunque, che potrebbe vedere proprio uno o più giocatori dell’Inter sollevare il trofeo.

VITTORIA FINALE – Tra le squadre più quotate per la vittoria finale c’è infatti proprio l’Argentina di Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Ma come non citare anche Belgio e Croazia, che si affronteranno nel girone ma che entrambe hanno ottime possibilità di arrivare fino alle fasi finali della competizione. Forse il giocatore dell’Inter meno quotato per la vittoria finale del Mondiale è André Onana, sebbene il suo Camerun sia una buonissima nazionale. Il girone degli africani non è dei più facili, con Brasile, Serbia e Svizzera. Infine l’Olanda di Denzel Dumfries e de Vrij che potrebbe rivelarsi un’outsider: il girone non è dei più difficili con Qatar, Ecuador e Senegal. E, in caso di passaggio agli ottavi di finale, potrebbe arrivare una sfida contro una tra Inghilterra, Iran, Stati Uniti e Galles.