Inter, a Monaco di Baviera per un’altra impresa! Il passato sorride

L’Inter domani sera scenderà in campo contro il Bayern Monaco per provare nell’impresa già riuscita 14 anni fa proprio in Baviera. Il passato sorride, il presente dà fiducia.

MOMENTO – L’Inter arriva alla trasferta di Monaco di Baviera in Champions League tra le polemiche. Simone Inzaghi in conferenza stampa si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, le critiche non sono state apprezzate e i cambi di Parma hanno fatto innervosire l’allenatore. Gli infortuni, le assenze, i problemi nella gestione della rosa: tanti sono i temi da affrontare, ma siamo arrivati al giorno più importante della stagione nerazzurra. Bayern Monaco-Inter può essere il primo passo verso un traguardo storico.

Bayern Monaco-Inter, un passato da non dimenticare!

PASSATO – L’Inter ha già battuto il Bayern Monaco, ma non in tempi recenti. Anzi, proprio a dirla tutta negli ultimi due match con Inzaghi sulla panchina sono arrivate due sconfitte entrambe per 2-0. Andata e ritorno, due risultati all’inglese nei gironi di Champions League del 2022. 15 e 14 anni fa però l’Inter ha scritto la storia. Prima ha vinto la competizione a Madrid, poi ha fatto il bis contro il Bayern Monaco proprio in Baviera. Goran Pandev, Wesley Sneijder e Samuel Eto’o regalarono i quarti di finale ai nerazzurri eliminando i tedeschi a casa loro. Domani la situazione non sarà la medesima, perché sarà una gara d’andata. Il passato però invoca ricordi impossibili da dimenticare, quindi perché non volare sulle ali dell’entusiasmo e del sogno ancora possibile?