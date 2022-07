Inter-Monaco conferma, difesa da rivedere: una causa e un miglioramento

Inter-Monaco non è stata certo una prestazione brillante per la difesa di Inzaghi. Ma ci sono due elementi che inducono ad essere ottimisti.

ANCORA PROBLEMI DIFENSIVI – Inter-Monaco era un test probante per i nerazzurri. Soprattutto per una difesa vista abbastanza allegra nella prima amichevole col Lugano. Per chi cercava risposte sulla solidità della squadra di Inzaghi l’avvio è stato shock. Subito un palo e un gol subito, per poi finire sotto 2-0 (QUI gli highlights). Bisogna quindi iniziare a preoccuparsi? Ci sono due elementi da considerare.

QUESTIONE DI NOMI – Il primo è la causa effettiva dei problemi visti tra Lugano e Monaco. Ed è nei nomi in campo. La linea di difesa composta da Darmian, D’Ambrosio e Dimarco non ha funzionato. I problemi di distanziamento, sia in possesso che in non possesso sono risultati evidentissimi. Ma del resto l’unico nel suo ruolo era il numero 32, che infatti è stato ampiamente il migliore nel primo tempo. In particolare D’Ambrosio come centrale ha dimostrato di non avere i tempi ed essere pure impacciato sia nel gestire gli spazi in marcatura che nell’impostare. Chiariamo che queste scelte non erano test o esperimenti, ma semplice necessità per Inzaghi. Quindi in realtà c’è poco da dire. Qualcosa in più sul centrocampo. Mhkitaryan, Asllani e Gagliardini non hanno aiutano granché i compagni dietro. Soprattutto i due interni sono risultati spesso assenti in copertura. Specialmente il numero 5. La difesa insomma non ha funzionato in gran parte perché i tre centrali e i tre mediani erano in totale sei riserve con due adattati. Mancava abitudine al ruolo, intesa, anche condizione fisica. Tutto. E qui arriviamo al secondo elemento.

MEGLIO COI TITOLARI – C’è un allarme difesa in casa Inter? La partita col Monaco suggerisce di no. Perché nel corso della sfida la musica è cambiata. La squadra è cresciuta, ha preso campo e ha iniziato a gestire in modo prossimo a quello cui siamo abituati. Magia? No, semplicemente sono rientrati i titolari di Inzaghi. Quelli arrivati per ultimi in ritiro che avevano cominciato in panchina. De Vrij, Bastoni, Brozovic e Barella hanno cambiato la musica, anche al netto dei cambi nella formazione monegasca. Non a caso anche il rendimento di Darmian, l’unico rimasto in campo dei titolari, ha iniziato a lievitare appena attorno ha avuto riferimenti più solidi. Inzaghi può ancora lavorare tranquillo. Aspettando il prossimo test.