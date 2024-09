Inter, è il momento di uno step ulteriore nel tuo progetto vincente: nuova linea

L’Inter è riuscita, nelle ultime stagioni, a condurre campagne di calciomercato finalizzate a rinforzare la rosa pur nelle ristrettezze economiche in cui si versava. L’obiettivo è sicuramente andato a buon fine, ma ora il progetto dovrà essere ancora più ambizioso.

IL PUNTO – L’Inter ha dovuto aguzzare l’ingegno, nelle ultime finestre di calciomercato, per consegnare a Simone Inzaghi una squadra matura per vincere sin da subito. Le difficoltà di intervenire sul mercato, risalenti all’epoca di Steven Zhang, hanno spinto la dirigenza nerazzurra ad affondare il colpo per parametri zero, poi rivelatisi estremamente azzeccati, e innesti non estremamente onerosi. Salvo qualche caso, come gli oltre 30 milioni di euro spesi per Joaquin Correa e Benjamin Pavard, i meneghini hanno quindi adottato una strategia molto chiara: investire cifre contenute nella speranza di generare plusvalenze. Ora è il momento di fare un passo avanti, come voluto dalla proprietà di Oaktree.

Oaktree detta la nuova linea: Inter, occorre osare per costruire un futuro roseo!

LA STRATEGIA – Ecco che l’Inter proverà a intraprendere una nuova tappa del suo percorso volto alla piena affermazione nel calcio internazionale. Si tratta, in tal senso, di investire per calciatori giovani, anche non pronti per i grandi palcoscenici, al fine di determinare la nascita futura di asset strategici per il club meneghino. I nerazzurri, quindi, tenderanno a ricorrere meno a calciatori trentenni e più a giovani che devono ancora diventare la miglior versione di se stessi. Un piano, quello intrapreso dall’Inter, che può essere attuato grazie al lavoro successivo di Simone Inzaghi. Un tecnico in grado di plasmare i suoi calciatori secondo idee e orizzonti ben precisi.