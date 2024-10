Inter… Mittente: quanti blackout a gara in corso! Dov’è il problema?

Il rocambolesco pareggio per 4-4 contro la Juventus ha messo ancora una volta in luce tutti i problemi di concentrazione dell’Inter di questa stagione. Che, per l’ennesima volta, va letteralmente a intermittenza nel corso delle partite

TROPPI BLACKOUT – Se la scorsa stagione, conclusasi con la vittoria del ventesimo scudetto dopo una storica cavalcata, l’Inter era in grado di mostrare un alto livello di concentrazione in tutte le partite, non si può dire lo stesso nella stagione in corso. Il grosso problema non riguarda gli errori di approccio alle singole partite. Ma l’incapacità di leggere i momenti della gara e di mantenere lo stesso livello lungo tutta la durata dell’incontro. Il grande esempio è quello di ieri contro la Juventus. Dopo essere passati in vantaggio, i nerazzurri si sfaldano e nel giro di pochi minuti concedono – o meglio, regalano – due gol ai bianconeri. Poi, spina riattaccata e, nel giro di cinque minuti, arriva il 3-2.

ON/OFF – Lo stesso, poi, si applica nel secondo tempo. L’Inter entra in campo con grande concentrazione, fame e voglia di chiudere la partita. Lo dimostrano le tante occasioni create e il gol del 4-2 di Denzel Dumfries, che sembra mostrare come i nerazzurri, dopo lo sbandamento nella prima frazione di gioco, siano nuovamente in controllo della partita. Un controllo che dura fino al 71′, quando da un contropiede nasce il 4-3 di Kenan Yildiz. Da lì, l’Inter non tocca praticamente più il pallone. Tanto che i bianconeri approfittano del momento e trovano anche il gol dell’incredibile pareggio per 4-4. Un vero e proprio on/off della squadra di Simone Inzaghi, che sembra incapace di leggere – a differenza dello scorso anno – i momenti della partita.

Inter troppo discontinua nel corso delle partite: dove risiede il problema?

PROBLEMA DA RISOLVERE – Problema di fisico (e di condizione) o di testa? Per quanto visto in questa prima parte di stagione tra Serie A e UEFA Champions League, la risposta propende per la seconda opzione. E non è un caso prendere in esame anche l’Europa, dove in tre partite l’Inter non ha mai concesso neanche un gol. Affrontando anche la trasferta contro il Manchester City nella prima giornata della fase campionato della competizione. A dimostrazione che, quando la testa funziona, la squadra è in grado di svolgere una fase difensiva all’altezza. In campionato questo si è visto di meno. In particolare, solo in due occasioni importanti: nel 4-0 contro l’Atalanta e nello 0-1 contro la Roma. Un problema da analizzare e risolvere. E, su questo, tocca a Simone Inzaghi.