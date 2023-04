Inter mister Hyde in Champions League: un’altra differenza con la Serie A

L’Inter sta proseguendo il suo ottimo cammino nella Champions League 2022/23. E un altro dato evidenzia la differenza di rendimento con la Serie A.

MIGLIOR VERSIONE – L’Inter sta vivendo la sua miglior stagione in Champions League dai tempi del Triplete. Superando gli avversari senza soffrire più di tanto (e senza nemmeno subire troppi gol) e con ottime possibilità di qualificarsi alle semifinali. Una fotografia quasi sconcertante, se si osserva il rendimento in Serie A. Dove attualmente gli uomini di Simone Inzaghi sono fuori dalle prime quattro, con già 10 sconfitte in stagione. Eppure sono molti i fattori che evidenziano una netta differenza di rendimento tra campionato ed Europa. E non solo nei singoli, come Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, per dirne due.

ENERGIA AGGIUNTA – C’è un dato preciso che separa le due Inter, la versione dottor Jekyll in Serie A e quella mister Hyde in Champions League. Ed è il dato sulla distanza percorsa in campo. In campionato i nerazzurri sono terzi in assoluto, dietro ad Atalanta e Lazio, con 112,4 km percorsi mediamente ogni partita. In Europa invece questo valore sale a 117,4 km di media. Con il picco massimo toccato nel ritorno degli ottavi contro il Porto (127,5 km percorsi). E se escludiamo la sgambata di Plzen nella seconda gara del girone (“solo” 85,4 km corsi), il dato medio sale addirittura a 121,4 km. A dimostrazione di come la Champions League permetta all’Inter di trovare più energia e risorse. Ma soprattutto di come questo rendimento atletico sia nelle corde di questa squadra. Che deve provare a impegnarsi con altrettanta dedizione anche in Serie A.