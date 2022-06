Inter, missione importante sul mercato: rosa completa in un tempo limite

Il mercato dell’Inter continua a svilupparsi attraverso le voci riguardanti cessioni importanti e possibili arrivi alla corte di Simone Inzaghi. Quel che è doveroso, però, è risolvere tutte le questioni entro un determinato tempo limite, permettendo al tecnico di lavorare fin da subito con la rosa al completo.

QUESTIONI DA RISOLVERE – Tra i giocatori rientrati dai prestiti, i nuovi arrivi e le cessioni, in casa Inter il mercato è destinato a essere infuocato. Beppe Marotta e Piero Ausilio, però, hanno ora una missione molto importante. Ovvero quella di risolvere tutte le questioni (quantomeno quelle più urgenti) in un determinato tempo limite. Che potrebbe essere identificato con l’inizio del ritiro per la squadra di Simone Inzaghi. Al momento la rosa conta veramente troppi elementi, di cui molti sui quali il tecnico non sembra avere intenzione di puntare. Ecco perché bisogna iniziare a sfoltire e nello stesso tempo andare a rinforzare la rosa dell’Inter con i tasselli individuati dagli uomini mercato.

FORZA NERAZZURRA – Nelle ultime due stagioni, uno dei maggiori punti di forza dell’Inter è stata l’unità del gruppo. Affiancata alla capacità di Antonio Conte prima e Simone Inzaghi poi di dare fin da subito la propria identità alla squadra. Per poter continuare su questa strada, è necessario che il tecnico abbia la possibilità – come detto – di lavorare fin da subito con un determinato tipo di rosa. Se dovesse arrivare qualche cessione pesante, sarà inoltre necessario farsi trovare pronti e permettere all’allenatore di avere già a disposizione i sostituti con i quali poter preparare al meglio la prossima stagione. Ben venga, quindi, l’attesa in casa Inter. Ma che non sia troppa, perché alla prima giornata di campionato (che è in programma molto prima del solito, vista la sosta invernale per i Mondiali in Qatar) bisognerà farsi trovare già al 100%.