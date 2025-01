Inter tra minuti in campo e partite giocate: non solo Frattesi fresco

Frattesi ha voglia di giocare ma nell’Inter di Inzaghi non riesce a farlo con la giusta continuità, come dimostrato dai minuti in campo e dalle partite giocate finora. La “freschezza” stagionale della mezzala romana non è l’unica a stonare nella rosa nerazzurra. Scopriamo perché

MILANO – L’insoddisfazione di Davide Frattesi “riapre” il mercato dell’Inter, che a gennaio si trova ad affrontare più di un potenziale problema. Il centrocampista italiano non è l’unico a poter “lamentare” uno scarso minutaggio in questa stagione. Per questo motivo si può ipotizzare più di un movimento in uscita, qualora arrivassero proposte adeguate. E soprattutto se ci fossero le condizioni per rimpiazzare bene i potenziali uscenti. Qual è il minutaggio stagionale in maglia Inter? Nelle prime 26 partite stagionali Simone Inzaghi ha utilizzato 25 calciatori. Della rosa solo i portieri Raffaele Di Gennaro e Andrei Radu (fuori rosa, ndr) non hanno messo piede in campo. Tra i primavera sono ancora a secco Alessandro Calligaris, Christos Alexiou, Matteo Motta e Thomas Berenbruch, spesso aggregati in Prima Squadra. Ma quanti minuti hanno giocato finora i calciatori dell’Inter in stagione? Ecco l’attuale classifica completa (senza i minuti di recupero, ndr).

1. Yann SOMMER 2.250′

2. Alessandro BASTONI 1.798′

3. Henrikh MKHITARYAN 1.742′

4. LAUTARO MARTINEZ 1.711′

5. Marcus THURAM 1.611′

6. Nicolò BARELLA 1.588′

7. Federico DIMARCO 1.580′

8. Yann BISSECK 1.447′

9. Denzel DUMFRIES 1.417′

10. Stefan DE VRIJ 1.397′

11. Hakan CALHANOGLU 1.374′

12. Matteo DARMIAN 1.178′

13. Benjamin PAVARD 1.079′

14. Mehdi TAREMI 954′

15. Davide FRATTESI 942′

16. Piotr ZIELINSKI 884′

17. CARLOS AUGUSTO 844′

18. Francesco ACERBI 788′

19. Kristjan ASLLANI 491′

20. Marko ARNAUTOVIC 273′

21. Joaquin CORREA 148′

22. Tajon BUCHANAN 128′

23. JOSEP MARTINEZ 90′

24. Tomas PALACIOS 26′

25. Mike AIDOO 2′

Da Bastoni ad Asllani: le partite effettive giocate in maglia Inter nella stagione 2024/25

PARTITE GIOCATE – Tenendo in considerazione che i 2.250′ giocati da Yann Sommer equivalgono esattamente a 25 partite intere, la classifica (arrotondando, ndr) può essere riassunta come segue. A quota 20 partite si piazza il solo Alessandro Bastoni, seguito da Henrikh Mkhitaryan (19.5). Nel range 15-19 si trovano Lautaro Martinez (19), Marcus Thuram con Nicolò Barella (18), Federico Dimarco (17.5), Yann Bisseck con Denzel Dumfries (16) e Stefan de Vrij con Hakan Calhanoglu (15.5). In pratica gli attuali undici titolarissimi di Inzaghi. Nel range 10-14 ecco Matteo Darmian (13), Benjamin Pavard (12), Mehdi Taremi con Frattesi (10.5) e Piotr Zielinski (10). Ancora più in giù Carlos Augusto (9.5) e Francesco Acerbi (9), che completano il gruppo di opzioni “affidabili” per Inzaghi. In fondo alla classifica si trovano Kristjan Asllani (5.5), Marko Arnautovic (3), Joaquin Correa con Tajon Buchanan (1.5) e Josep Martinez (1). Può vantare appena mezzo tempo l’argentino Tomas Palacios e il primavera Mike Aidoo nemmeno quello.

Frattesi poco utilizzato? Ecco quelli che Inzaghi non “vede” proprio

NON SOLO FRATTESI – La gestione del minutaggio, quindi delle rotazioni, finora ha creato una netta distanza tra titolarissimi e riserve. Basti pensare che il “dodicesimo” Darmian ha giocato praticamente la metà delle partite in calendario, ovvero una sì e una no, ma tutte le altre riserve hanno un rapporto nettamente inferiore. Se si lamenta Frattesi, che ha giocato mezza partita in più di Zielisnki, cosa deve dire Asllani con la metà del minutaggio? E se schierare il classe 2002 albanese in cabina di regia una volta ogni cinque partite significa rischiare probabilmente un motivo ci sarà. Al di là del livello non ancora avvicinabile a quello del titolare nel ruolo, la poca fiducia e le pochissime occasioni avute finora mostrano un potenziale problema. Tralasciando gli infortuni, il “contributo” di riserve come Arnautovic e Correa in attacco, Buchanan sulle fasce, Palacios in difesa e Josep Martinez in porta è il principale motivo che non permette di definire quella dell’Inter “rosa di 25 titolari”. L’Inter di Inzaghi ha 13 titolari, 5-6 alternative e altrettante figurine. E da questa convinzione bisogna ripartire dopo la delusione in Supercoppa Italiana.