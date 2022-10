Inter, un ‘mini’ vantaggio sul Barcellona: il programma in campionato

L’Inter sarà in campo oggi contro il Sassuolo, prima di potersi concentrare sulla gara di mercoledì contro il Barcellona. Una sfida importantissima, anche quella di oggi, che è necessario vincere per dare la svolta anche in campionato. Sapendo poi di avere un ‘mini’ vantaggio proprio sui blaugrana, che arriveranno a mercoledì con un giorno in meno di riposo.

GARA IMPORTANTE – Prima di pensare alla gara di mercoledì contro il Barcellona, in casa Inter è doveroso focalizzare tutte le energie sulla trasferta contro il Sassuolo. Una gara importante per diversi motivi. Il primo sicuramente di classifica. Sebbene il campionato sia solo agli inizi, il distacco dalle prime sta iniziando ad aumentare. Ma soprattutto è necessario ritrovare punti, dopo quattro sconfitte in otto gare. Inoltre una vittoria oggi permetterebbe all’Inter di cementificare nuovamente le proprie certezze dopo la vittoria in Champions League. Ci vorrà infatti un attimo di scarsa attenzione per vanificare quanto di buono raccolto lo scorso martedì.

MINI-VANTAGGIO – Parlando della gara di ritorno con il Barcellona, l’Inter ci arriverà con un piccolissimo vantaggio. Che poco inciderà, a tutti gli effetti, sulla prestazione in sé. Ma, in una competizione come la Champions League nella quale i dettagli fanno la differenza, non è nemmeno da sottovalutare. Ovvero il fatto che i nerazzurri arriveranno al Camp Nou con un giorno di riposo in più rispetto ai rivali. L’Inter scenderà in campo oggi contro il Sassuolo, per poi preparare la partenza alla volta della Spagna. Mentre il Barcellona sarà in campo soltanto domani sera, alle ore 21 per la precisione, contro il Celta Vigo.