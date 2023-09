Inter-Milan vale 6 punti non una stagione: Scudetto obbligo comune

Inter-Milan è banalmente la partita più attesa e sentita a Milano ma dopo l’ultimo doppio Euro-Derby a tinte nerazzurre lo è ancora di più. Il Derby di Milano in Serie A può valere uno Scudetto. Non stavolta, però. O meglio, non adesso. L’obbligo di vincere non è mai una notizia

6 PUNTI IN 90′ – A meno di 48 ore dal primo Derby di Milano stagionale i commenti si sprecano. Solito noioso giochino su chi è favorito e perché. Su chi è più forte e perché. Chi è obbligato a vincere e perché. Chi e perché. Ogni volta Inter-Milan inizia così e finisce una stagione dopo. La quarta giornata di Serie A non fa eccezioni. L’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli arrivano alla stracittadina allo stesso modo. Primo posto in classifica a punteggio pieno a ridosso del debutto stagionale in Champions League dopo la prima sosta internazionale. Ovvero: Inter-Milan arriva nel posto giusto al momento sbagliato. Il posto giusto è San Siro, che si riempie per colorarsi di nerazzurro (ma anche rossonero) a settembre pregustando il tricolore a maggio. Sì, anche stavolta Inter-Milan si presenta come sfida Scudetto ma con una differenza. Il 16 settembre il Derby di Milano vale sei punti se e per chi lo riesce a vincere, quindi potenzialmente un problematico “-6” per lo sconfitto. I punti più importanti nella corsa al tricolore arriveranno subito dopo, però. Il risultato di Inter-Milan non precluderà nulla nella lotta Scudetto ma può essere utile per ribadire le ambizioni e anche le gerarchie in città: Milano ogni anno ha l’obbligo di portare a casa lo Scudetto nell’eterna sfida con la Juventus di Torino (e il Napoli). L’Inter continui a dimostrare di avere più fame del Milan… anche in Italia.