Inter-Milan vale per la vendetta! La sconfitta di settembre indigesta

L’Inter affronterà il Milan nella finale di Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi può sfruttare il derby-bis per vendicare l’ultima sconfitta di settembre contro Paulo Fonseca.

BRUTTI RICORDI – Simone Inzaghi ha perso pochi derby di Milano, ma veramente pochi. Spesso però sono rimasti indigesti, per il modo e i momenti in cui sono arrivati tali risultati. Dalla rimonta firmata Stefano Pioli all’ultimo spiacevole ricordo con Paulo Fonseca. Il portoghese sorprese Inzaghi con un 4-4-2 a trazione anteriore guidato dalla coppia Alvaro Morata-Tammy Abraham. Il pressing asfissiante rossonero e un secondo tempo disastroso nerazzurro hanno portato al 2-1 finale. Inter-Milan questo lunedì in finale di Supercoppa Italiana sarà una rivincita, impossibile da sbagliare!

Inter-Milan, il pericolo dal passato!

SCONTRO – Inzaghi avrà di fronte Sergio Conceicao, suo ex compagno alla Lazio. L’ex Porto ha già perso il duello in Champions League subendo l’eliminazione agli ottavi di finale di due anni fa. Stavolta arriva con grande fiducia dopo la vittoria sulla Juventus inaspettata e rocambolesca. L’Inter non può sottovalutare questo Milan e l’insegnamento deriva direttamente dall’ultimo derby. In un momento in cui la squadra di Inzaghi sembrava nettamente favorita il Milan ha tirato fuori gli artigli e vinto il match. Lunedì sarà una situazione simile, anche perché i rossoneri si giocano forse l’unico trofeo possibile da vincere. Gran parte della stagione dei cugini passa dalla sfida di Riyadh, l’Inter dovrà fare attenzione e vendicare il recente passato.