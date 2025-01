Inter-Milan, una sfida che va affrontata in primis con la testa

La finale di Supercoppa contro il Milan richiede, per l’Inter, un approccio mentale deciso. Soprattutto perché si gioca col Milan, e nel derby di campionato agli uomini di Inzaghi è mancata proprio la testa.

FINALE E DERBY – La finale della Supercoppa Italiana metterà di fronte Inter e Milan. Due squadre che sono rivali storiche, ma che in particolare nelle ultime quattro stagioni vivono un testa a testa continuo. In tutte le competizioni. Questo incrocio è l’ennesimo, e mette in palo un trofeo. Per questo gli uomini di Inzaghi dovranno in primis metterci la testa.

MONITO DAL CAMPIONATO – L’esempio, ma sarebbe meglio dire il monito, per l’Inter viene dal derby di campionato. E va oltre il risultato finale. La sconfitta per 2-1 infatti rappresenta solo una parte del problema. Perché agli uomini di Inzaghi è andata bene. Il risultato è stato stretto per il Milan, che ha trovato la vittoria solo all’ultimo pur creando molto. Tutto per un problema di partenza: l’Inter è andata in campo senza la giusta mentalità.

L’Inter e la ‘vendetta’ da consumare contro il Milan

FERITA APERTA – L’impressione del primo derby tra Inter e Milan è che i nerazzurri l’abbiano considerata una sfida facile. Forse persino già vinta. Un eccesso di confidenza che ha causato un inizio shock. Da cui la squadra non è mai riuscita realmente a riemergere. Un problema di testa, sia di approccio che di adattamento, che ha compromesso il risultato e lasciato una ferita aperta. Da qui la necessità di mostrare qualcosa di diverso alla prima occasione. Cioè adesso, in Supercoppa.

DIMOSTRARE CRESCITA – Quella ferita infatti è ancora aperta. E nell’ambiente ne sono consapevoli tutti. Dai tifosi, ai giocatori (come ha ricordato Bastoni), a Inzaghi. Tutti sanno che servirà metterci la testa. Approcciare bene, tenere la testa sulla partita, gestire da grande squadra anche le difficoltà. Tutte cose mancate a settembre. Che quindi l’Inter deve mostrare in finale contro il Milan. Per dimostrare di aver imparato.