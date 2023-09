Inter-Milan, la sosta Nazionali aumenta la voglia di derby: scatta il countdown!

Cresce l’attesa (e l’ansia) da derby di Milano. Inter e Milano attendono la pausa delle Nazionali per buttarsi a capofitto nel big match di sabato prossimo. Mancano meno di 7 giorni a Inter-Milan.

ATTESA – «L’attesa del piacere è essa stessa il piacere» disse lo scrittore Gotthold Ephraim Lessig. Ma se l’oggetto del desiderio è Inter-Milan di sabato prossimo e se nell’attesa di gustarcelo dobbiamo rassegnarci alla sosta per le Nazionali, allora questi giorni sono tutt’altro che di piacere. Soprattutto considerando che, nel corso di queste pause, il rischio di dover rinunciare a qualche titolare una volta tornati al campionato è sempre troppo alto, proprio come sembra essere capitato ai rossoneri di Stefano Pioli. La speranza, ovviamente, è che dagli impegni con le rispettive nazionali gli uomini di Simone Inzaghi ne escano integri e, perché no, anche psicologicamente rinforzati. Un gol, come quello di Marcus Thuram con la Francia, un assist – o addirittura tre – come per Denzel Dumfries nell’Olanda, non fanno altro che infiammare lo spirito verso la “settimana santa”. Quella che porterà al derby di Milano.

Inter-Milan, cresce l’attesa per il derby infinito

DESIDERIO – E per non tirare di nuovo in ballo la letteratura, pur restando nel clima caldo del derby, a una settimana da Inter-Milan possiamo banalmente dire che: «L’attesa aumenta il desiderio». Il countdown dei sette giorni può già iniziare, tenendo in considerazione che l’attesa, però, è stata molto più lunga. E non solo perché il più delle volte la sosta per le Nazionali annoia e sembra far scorrere molto più lentamente le lancette dell’orologio. La reale motivazione è che le alte temperature da derby non sono mai calate, neanche dopo lo scoppiettante finale di stagione nerazzurro. La vittoria dell’Inter nelle semifinali di Champions League contro i cugini rossoneri ha infuocato gli animi anziché spegnerli. Una sponda “indiavolata” di Milano spera nella rivincita, l’altra nella riconferma della supremazia. L’Inter di Simone Inzaghi ha un obiettivo: mantenere il titolo di regina di Milano. Soprattutto dopo la chiusura del calciomercato, che sembra aver acceso ancora di più la sfida infinita fra i due club milanesi.