Inter-Milan si decide sulle fasce: che duello Dumfries-Theo Hernandez

Dumfries dovrebbe partire titolare in Inter-Milan. L’olandese è pronto a sfidare Theo Hernandez, in un duello che potrebbe essere decisivo per le sorti del derby

DUELLO – Denzel Dumfries dovrebbe partire titolare in Inter-Milan. L’olandese dovrà affrontare due “clienti” scomodi che agiranno sulla fascia sinistra dei rossoneri: Theo Hernandez e Rafael Leao. Se sul portoghese sarà fondamentale il lavoro di Skriniar, per limitare lo spagnolo sarà decisivo il lavoro dell’esterno olandese. Dumfries dovrà provare a spingere, per mettere in difficoltà in fase di copertura il numero 19 rossonero, anello debole della catena difensiva del Milan. Tenere costantemente basso lo spagnolo permetterà ai nerazzurri di limitare le sue sortite offensive, una delle armi migliori nell’arsenale a disposizione di Pioli. Gli equilibri del derby, quindi, potrebbero essere spezzati dai duelli sulle fasce: Dumfries, quindi, è atteso da una prova maiuscola.