Inter, Milan e Sassuolo di fine stagione… Altro che ‘tappeto rosso’!

Grosse differenze nell’atteggiamento del Sassuolo di fine stagione tra quest’anno e lo scorso. Specialmente nelle gare contro Inter e Milan. Con un tappeto rosso steso a ‘intermittenza’…

DIFFERENZE – Un Sassuolo ostico, indomabile e arcigno quello trovato ieri sera dall’Inter a San Siro. Nonostante ormai la mancanza di obiettivi e un posizionamento decoroso e tranquillo in classifica, gli uomini di Alessio Dionisi sono (giustamente) arrivati a Milano con tutta la voglia di dimostrare il loro valore. Anche fin troppo, viste le esultanze di Berardi e Frattesi in primis, come se i neroverdi si stessero giocando, proprio come l’Inter, un pezzo della prossima Champions League. In ogni caso una sfida che dà ulteriore valore al percorso dei nerazzurri, in grado di domare anche con una grossa serie di rotazioni la squadra emiliana (vedi report).

TAPPETO ROSSO – Lo stesso atteggiamento avuto ieri sera con l’Inter, però, sarebbe stato bello vederlo anche lo scorso anno nell’ultima gara della stagione contro il Milan. Dove, invece, al Mapei Stadium fu di fatto steso un bel tappeto rosso per gli uomini di Stefano Pioli. Zero resistenza da parte del Sassuolo con tre gol presi nella prima mezz’ora e di fatto una lunga passerella scudetto per i rossoneri. Nulla di cui lamentarsi, però. All’Inter è giusto che nessuno regali niente e non è ciò che i tifosi nerazzurri vorrebbero. E poi smorzare una grinta smodata con una vittoria è decisamente più soddisfacente…