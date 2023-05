Inter-Milan, per il ritorno restano da migliorare… 7 minuti!

Nella sfida di andata tra Milan e Inter, i nerazzurri hanno messo in scena un vero e proprio dominio. Una prestazione quasi perfetta, se non fosse stato per un fattore da migliorare in vista del ritorno. Ovvero quei primi sette minuti, come dichiarato da Stefano Pioli… (vedi articolo)

FATTORE DA MIGLIORARE – Con uno 0-2 e ancora 90 minuti da giocare è vietato restare tranquilli. Bisogna anzi lavorare e cercare di capire cosa migliorare in vista di Inter-Milan, gara di ritorno della semifinale di UEFA Champions League in programma a San Siro il prossimo martedì. Un aiuto arriva già da Stefano Pioli, che nelle dichiarazioni post-partita ha sottolineato come i nerazzurri non siano mai riusciti ad arrivare nell’area rossonera neanche una volta nei primi 7 minuti di gara. Il neo, probabilmente, di una gara altrimenti magistralmente condotta. Simone Inzaghi ha quindi ora un compito importantissimo su cui lavorare.

PRIMA DEL SETTIMO – Insomma, Inter-Milan sarà sicuramente una partita infuocata tanto quanto quella di ieri. Ed è chiaro che il pensiero deve essere uno solo: ovvero che si partirà al fischio d’inizio ancora sul risultato di 0-0. Il contatore deve essere resettato perché non è ancora stato fatto nulla. Nella speranza che i nerazzurri siano in grado quantomeno di segnare una rete prima del settimo minuto. O anche solo di entrare nell’area rossonera almeno una volta. Il che sarebbe un netto miglioramento rispetto a Milan-Inter di ieri, come sostiene Stefano Pioli.